Hochwasser : Hausbesuche sollen Flut-Opfern bei Anträgen helfen

Altenahr Mit bis zu 9000 Anträgen auf Hilfe aus dem Wiederaufbaufonds für in der Flutkatastrophe beschädigte Häuser hatte die Investitions- und Strukturbank gerechnet. Bisher sind es erst 2250. Hausbesuche bei den Betroffenen im Ahrtal sollen helfen.

Rund neun Monate nach der Flut sollen geschulte Berater der Investitions- und Strukturbank (ISB) bei Hausbesuchen den Opfern der Katastrophe beim Ausfüllen der Anträge helfen. „Es gibt viele zerstörte Häuser nach wie vor“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Vorstellung des Projekts am Montag in Altenahr-Kreuzberg. „Wir haben bereits viele Hilfsangebote auch für die Antragstellung an den Infopoints.“ Aber viele Menschen machten davon - aus unterschiedlichen Gründen - bisher keinen Gebrauch.