Hausärzte fühlen sich beim Impfen ausgebremst

Mainz Die Hausärzte in Rheinland-Pfalz sehen sich beim Impfen gegen das Coronavirus übergangen und ausgebremst. „Die Hausärzte sind sauer“, sagte die Vorsitzende des Landesverbands, Barbara Römer, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Wir scharren mit den Hufen, wir wollen mithelfen“, sagte Römer. Die Priorisierung der Impfzentren sei „untragbar“. Für diese gebe es am Wochenende ein Sonderkontingent des Landes mit bis zu 40 000 Dosen sowie Impfangebote etwa bei BASF. Die Landesregierung habe es versäumt, ein klares politisches Signal an die Hausarztpraxen zu senden, kritisierte Römer. Die Mediziner in den Praxen hätten Erfahrung mit Impfen und kennten ihre Patienten. Sie könnten Tempo in den Impfprozess bringen.