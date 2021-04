Hausärzte bekommen mehr Impfdosen: Impfzentren gebraucht

Mainz Knapp 25 Prozent der Rheinland-Pfälzer sind inzwischen geimpft - und es soll jetzt schneller voran gehen. Der Impfstoff bleibt aber noch knapp. Im Juni sollen Betriebsärzte mitimpfen und alle einen Impftermin machen können.

Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen an Fahrt aufnehmen. Für die 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz werde es im Mai und Juni jeweils etwa 450 000 Dosen geben, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Vor allem aber die Hausärzte sollen mehr bekommen als bisher: Für die bundesweit rund 65 000 niedergelassenen Mediziner seien in dieser Woche zwei Millionen und in der kommenden Woche drei Millionen Impfdosen vorgesehen. Privatärzte seien in die Impfkampagne noch nicht einbezogen, hatte Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Morgen im Ältestenrat des Landtags vom Impfgipfel berichtet.