Hausärzte bekommen mehr Impfdosen: Impfzentren bis Herbst

Mainz Die rheinland-pfälzischen Hausärzte und die 32 Impfzentren bekommen mehr Impfstoff gegen das Coronavirus: Für die Impfzentren werde es im Mai und Juni jeweils etwa 450 000 Dosen geben, sagte Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Dienstag in einer Video-Schalte des Ältestenrats des Landtags.

Dazu kämen für die bundesweit rund 65 000 niedergelassenen Ärzte in dieser Woche zwei Millionen und in der kommenden Woche drei Millionen Impfdosen. Privatärzte seien in die Impfkampagne noch nicht einbezogen, berichtete Raab vom Impfgipfel von Bund und Ländern vom Montag.

Zum Thema Rechte für Geimpfte wolle das Bundeskabinett in der ersten Mai-Woche über eine zustimmungspflichtige Verordnung beraten. Es gehe dabei nicht um Sonderrechte, sondern um ein Konzept, nach dem nicht mehr berechtigte Grundrechtseinschränkungen aufgehoben würden. Dabei sollten - wie in Rheinland-Pfalz - 14 Tage nach der zweiten Impfung Geimpfte und negativ Getestete gleichgestellt werden. Es solle aber keine Sonderöffnungen nur für Geimpfte geben - etwa in Museen oder Schwimmbädern. Die Kontakt- und Ausgangssperren in Alten- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Wiedereingliederung für behinderte Menschen könnten aber für Geimpfte aufgeweicht werden.