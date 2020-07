Auf Rastplatz Waldmohr : Zollfahnder beschlagnahmen 158 Kilogramm Shisha-Tabak

Der Rauch einer Wasserpfeife steigt in einer Bar auf. 158 Kilogramm Shisha-Tabak haben Zöllner am Sonntag beschlagnahmt. Foto: dpa/Soeren Stache

Saarbrücken/Waldmohr Die beachtliche Menge von 158 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak haben Fahnder des Hauptzollamts Saarbrücken am vergangenen Sonntag beschlagnahmt.

Wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte, fanden die Zöllner den Tabak bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Waldmohr an der A6 in einem Kleintransporter aus Südosteuropa. Der Tabak war in mehreren Plastiksäcken unter dem Bett auf der Ladefläche versteckt.