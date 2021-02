Haupteigentümer pleite: China will wegen Flughafen beruhigen

Hahn Nun wiegelt auch das Reich der Mitte ab: Der chinesische Mehrheitseigner des Hunsrück-Flughafens Hahn sei nicht pleite, sondern werde nur umstrukturiert. Der Betrieb am Airport laufe normal weiter. Wie sehen die Passagier- und Frachtzahlen 2020 aus?

Nach der angemeldeten Insolvenz des chinesischen Haupteigentümers des Flughafens Hahn versucht die Volksrepublik das Land Rheinland-Pfalz zu beruhigen. Nach Auskunft des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt gehe es bei dem Großkonzern HNA nicht um eine Insolvenz, sondern um eine Restrukturierung, teilte das Innenministerium in Mainz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die angekündigte Neuausrichtung von HNA werde demnach keine Auswirkungen auf den Betrieb des Hunsrück-Flughafens haben. An der Zusammenarbeit des Airports Hahn mit allen Fluggesellschaften, Kunden, Behörden und anderen Partnern werde sich „zurzeit“ nichts ändern, schrieb der Generalkonsul Sun Congbin laut Innenministerium.

Der CDU-Spitzenkandidat bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 14. März, Christian Baldauf, forderte SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf, den Flughafen zur Chefsache zu machen. Er wolle zudem eine Sondersitzung des Innen- und Wirtschaftsausschusses im Landtag beantragen. Nach einem Gespräch mit Kommunalpolitikern beim Airport am Dienstag forderte Baldauf, Dreyer müsse sich das „Zukunftskonzept“ von HNA für den Hahn vorlegen lassen. Für diesen Donnerstag kündigte er darüber hinaus eine „Hunsrück-Konferenz“ mit Vertretern der Regionalwirtschaft und Kommunalpolitik an. Baldauf erinnerte auch an den spektakulär gescheiterten Versuch des Landes Rheinland-Pfalz, den Hahn schon 2016 an eine andere chinesische Firma zu verkaufen - diese entpuppte sich als mutmaßlich kriminell. HNA habe den Flughafen dann 2017 „praktisch im Schlussverkauf“ bekommen. „Nun befindet sich der Regionalflughafen, an dem Tausende Jobs hängen, mehr oder minder in den Händen der chinesischen KP“ (Kommunistischen Partei), monierte der CDU-Spitzenkandidat.