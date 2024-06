Ermittlungen Hasspostings: Wohnungen von sechs Tatverdächtigen durchsucht

In Rheinland-Pfalz fanden die Durchsuchungen in den Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Alzey-Land, Neuwied, Landau in der Pfalz, Bad Bergzabern und Trier statt. Dabei seien unter anderem Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt worden. Diese Beweismaterialien müssten nun ausgewertet werden, teilten die Ermittler mit.