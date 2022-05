Onlinewache : Hasskriminalität kann im Saarland online angezeigt werden

Saarbrücken Hass und Hetze können im Saarland seit Anfang dieses Jahres direkt über die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums angezeigt werden. Über entsprechende Eingabemasken könnten Kommentare „einfach und unkompliziert“ gemeldet werden, teilte das Innenministerium des Saarlandes am Montag in Saarbrücken mit.

In der Sendung „ZDF Magazin Royale“ hatte der Satiriker Jan Böhmermann den Umgang der Polizei mit Anzeigen von Hassbotschaften im Netz zum Thema gemacht. Die Redaktion hatte im vergangenen Sommer sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften bei Polizeidienststellen in allen 16 Bundesländern angezeigt und später den meist schleppenden Ermittlungsverlauf geschildert. Angezeigt wurden Morddrohungen ebenso wie antisemitische Inhalte und verfassungsfeindliche, rechtsradikale Symbole. In einigen Bundesländern waren die Anzeigen erst gar nicht angenommen worden.