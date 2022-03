Durchsuchungen : Hass im Netz: 14 Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz

Hass im Netz: 14 Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Hashtags Hass und Hetze in einem Twitter-Post. Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration

Mainz/Wiesbaden Beleidigungen von Politikern und Politikerinnen sind in sozialen Netzwerken nicht selten. Mit einem deutschlandweiten Aktionstag wollen Polizei und Justiz ein Zeichen setzen.

Im Kampf gegen Hass im Netz gegen Politiker haben Ermittler am Dienstag Häuser und Wohnungen in Rheinland-Pfalz durchsucht. Wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilten, richteten sich die Durchsuchungen gegen 14 Beschuldigte aus den Landkreisen Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Mainz-Bingen, Rhein-Pfalz-Kreis und den Städten Worms, Mainz, Landau in der Pfalz, Trier sowie Kaiserslautern. Dabei wurde den Angaben zufolge Beweismaterial wie Laptops, Mobiltelefone und zahlreiche Datenträger gesichert.