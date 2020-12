Harter Lockdown mit erweiterter Maskenpflicht im Saarland

Saarbrücken Saarländer müssen sich ab Mittwoch auf weitere Einschränkungen einstellen. Masken müssen künftig überall im öffentlichen Bereich getragen werden, Ausgangsbeschränkungen sind beim Ansteigen der Infektionszahlen nicht ausgeschlossen.

Zudem gilt im Saarland ab Mittwoch eine erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum. „Wir wissen, dass wir mit einer Mund-Nasen-Bedeckung viel ausrichten können“, begründete Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Entscheidung. Getragen werden müssen die Masken etwa in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen und Gehsteigen, nicht aber bei einem Spaziergang in der Natur.

An den Schulen wird die Präsenzpflicht bis zum 10. Januar aufgehoben, Kita-Kinder sollen möglichst zu Hause betreut werden. Auch Fahrschulen müssen ihren theoretischen und praktischen Unterricht in Präsenzform einstellen.

Nächtliche Ausgangssperren wie etwa in Bayern sind nicht ausgeschlossen. „Ich sehe sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber sie könnten notwendig werden“, sagte Hans. In den Bereichen, wo Inzidenzen von mehr als 200 vorherrschten, werde geprüft, ob diese Neuinfektionen auf einzelne Einrichtungen zurückgingen. Die Inzidenz gibt den Wert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern wieder.

Wie lange die neuen Corona-Bestimmungen gelten werden, mochte Anke Rehlinger nicht vorhersagen. „Ich finde es richtig, heute nicht schon fix zu sagen, der 10. Januar ist der Tag, an dem alles wieder aufgeht. Ich glaube, das wäre unredlich“, sagte sie. Allein am Montag seien 18 Saarländer mit oder an Covid 19 gestorben. „Ich finde, das ist nichts, was uns kaltlassen kann und nichts, was wir als einfach gegeben akzeptieren dürfen“, sagte sie. Wenn die Zahlen so sind, wie sie aktuell seien, müsse noch einmal nachgesteuert werden. „So schwer es uns auch fällt.“