Harder-Kühnel erneut hessische AfD-Spitzenkandidatin

Mariana Iris Harder-Kühnel (AfD). Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Volkmarsen Mariana Harder-Kühnel führt erneut die Landesliste der AfD Hessen für die Bundestagswahl am 26. September an. Auf einem Parteitag in Volkmarsen wurde die 46-jährige Rechtsanwältin aus Gelnhausen am Samstag zur Spitzenkandidatin gekürt, wie ein Sprecher der AfD Hessen sagte.

Auch auf den Listenplätzen zwei bis fünf gab es mit der Wahl von Joana Cotar, Uwe Schulz, Jan Nolte und Albrecht Glaser keine Veränderungen. Auf den Plätzen sechs bis zehn kandidieren für den Bundestag: Martin Hohmann, Pierre Lamely, Johannes Marxen, Julian Schmidt und Meysam Ethemai.

Die Partei hatte vorsorglich für drei Tage eingeladen, um die Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst aufzustellen. Derzeit sitzen sechs AfD-Abgeordnete aus Hessen im Bundestag. Zu dem Parteitag waren 267 Teilnehmer erwartet worden.