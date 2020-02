Harald Glööckler soll Kirchenfenster gestalten

Kirchheim/Rümmingen Kirchenfenster sind mehr als Glasmalerei. Berühmte Künstler widmeten sich schon der sakralen Kunst. Im Landkreis Lörrach soll bald ein Künstler aus der Pfalz tätig werden, von dem es nicht jeder erwartet.

Modeschöpfer Harald Glööckler (54) soll das zentrale Chorfenster der Jakobuskirche der evangelischen Gemeinde in Rümmingen (Kreis Lörrach) gestalten. „Die Idee eines Kirchenfensters hatte er, und die Idee, dass er unseres gestalten könnte, hatte ich“, sagte Pfarrer Dirk Fiedler der Deutschen Presse-Agentur. „Das Motiv soll religiös sein und zu uns passen.“ Glööckler wurde in Maulbronn (Enzkreis) geboren und hat auch ein Buch über Reformbedarf in der Kirche geschrieben.

Glööckler, der in Kirchheim in Rheinland-Pfalz wohnt, kündigte an, er wolle ein Motiv schaffen, das im wahrsten Sinne des Wortes beflügele. „Mein erster Entwurf sind zwei Friedenstauben, die in goldenem Licht fliegen“, verriet der Designer. Ein Motiv, das vorwurfsvoll den Zeigefinger hebe und Menschen das Gefühl gebe, Sünder zu sein, finde er unpassend. „Das Motiv soll Liebe und Vergebung signalisieren.“