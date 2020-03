Harald Glööckler: Mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise

Harald Glööckler, Modeschöpfer, auf der Fashionshow "Shine bright like Pompöös". Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Kirchheim Modeschöpfer Harald Glööckler (54) hat zu mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise aufgerufen. „Ja, wir haben eine schreckliche Krise. Aber in Angst und Panik zu verfallen, nützt uns nichts“, sagte er an seinem Wohnort im pfälzischen Kirchheim in einem am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Video.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Menschen würden übel angefeindet - nur, weil sie in der Krise ihren Geschäften nachgingen.

„Freunde haben ein Gewinnspiel für Pralinen und Blumen ausgelobt und müssen hören: "Wie primitiv, jetzt auch noch Business zu machen."“ Der Mensch brauche aber Dinge, die gut tun. „Wir leben noch, wir sind noch nicht tot. Und Menschen, die leben, haben Bedürfnisse.“

Gerade jetzt seien Menschen nötig, die darüber nachdenken, wie sie Firmen retten könnten, sagte der Designer. „Damit wir nach der Krise nicht in Städten mit lauter kaputt gegangenen Geschäften stehen.“