2. Bundesliga Hansa Rostock im freien Fall: Fan attackiert Gästespieler

Schon während und nach der trostlosen Vorstellung beim 0:3 gegen Kaiserslautern am Samstag forderten zahlreiche Zuschauer den Rauswurf des erfolglosen Coaches. Doch Sportdirektor Kristian Walter, der ebenfalls heftig in der Kritik steht, sprach Selimbegovic noch einmal das Vertrauen aus. Der Trainer werde in Braunschweig auf der Bank sitzen, sagte Walter. „Er arbeitet sehr gut mit der Mannschaft. Ich sehe jeden Tag, wie sich das gesamte Trainerteam sehr akribisch vorbereitet und wie die Spieler die Sachen annehmen.“