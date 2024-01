2. Bundesliga Hansa kann noch gewinnen: „Das war für uns ein Startpunkt“

Die Erleichterung ist groß bei Hansa Rostock. Der 2:1 (0:1)-Sieg gegen Aufsteiger SV Elversberg hat den Abwärtstrend des Clubs in der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal gestoppt. „Beim Torjubel habe ich alles 'rausgeschrien, was sich in den vergangenen Wochen angestaut hat. Vielleicht ist deswegen die Stimme ein bisschen weg“, sagte Kai Pröger nach dem Spiel. Der 31-jährige Offensivspieler hatte in der Nachspielzeit per Handelfmeter zum Sieg für die Rostocker getroffen.