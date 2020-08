Hans zurückhaltender bei Luxemburg

Saarbrücken Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich zurückhaltender zur Einschätzung der Corona-Lage in Luxemburg geäußert als seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer (SPD). Dreyer hatte die Bundesregierung aufgefordert, die Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet „schnellstmöglich aufzuheben“.

Hans sagte nun am Mittwoch in Saarbrücken: „Ich unterstütze das natürlich, aber dafür müssen eben die Kriterien gegeben sein.“ Es sei „keine politische Entscheidung“, was ein Risikogebiet sei. Und solange die Infektionszahlen in Luxemburg hoch seien, habe der Bürger auch das Recht darauf, das zu wissen. Ebenso, wie er erfahren müsse, wenn diese Zahlen wieder runtergingen. „Dann erwarte ich, dass das Robert Koch-Institut dann auch schnell die richtige Entscheidung trifft.“