Hans will nach der Landtagswahl große Koalition fortsetzen

Saarbrücken Im Saarland wird im März 2022 ein neuer Landtag gewählt. Seit 1999 stellt die CDU den Ministerpräsidenten an der Saar. Amtsinhaber Tobias Hans kämpft dafür, dass das so bleibt.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) strebt eine Fortsetzung der Regierungskoalition mit der SPD an. „Ich glaube, dass diese Regierung für das Saarland eine hervorragende Arbeit leistet“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Deswegen kann ich mir gut vorstellen, auch in dieser Konstellation weiter zu regieren.“ Und zwar als stärkste Kraft: „Ich will die Landtagswahl mit der CDU gewinnen und erreichen, dass keine anderen Bündnisse gegen die CDU entstehen können.“ Am 27. März 2022 wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt.