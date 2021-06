Hans warnt: „Dürfen jetzt nicht zügellos werden“

Saarbrücken Trotz niedriger Corona-Zahlen hält der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) an der Testpflicht an vielen Orten im Saarland weiter fest. Vor allem angesichts der Bedrohung durch die ansteckendere Delta-Variante sei es wichtig, die Dunkelziffer möglichst niedrig zu halten.

„Es wird deswegen kein Abrücken geben können von weitgehenden Testverpflichtungen“, sagte Hans. Als Beispiel nannte er Tests in der Innengastronomie, in Fitnessstudios oder in Schulen.