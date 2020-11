Hans warnt das Saarland: „Lage droht uns zu entgleiten“

Saarbrücken Die Corona-Lage im Saarland ist ernst, sagt die Regierung. Immerhin: Für mögliche Einschränkungen von Grundrechten gibt es künftig eine Ermächtigung durch das Landesparlament. Der Rechtssicherheit wegen.

Vor chaotischen Zuständen für den Fall einer Zuspitzung der Corona-Lage hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gewarnt. „Die Lage droht uns zu entgleiten“, sagte Hans am Dienstag in einer Regierungserklärung in Saarbrücken. „Es drohen uns Verhältnisse, wie wir sie im Frühjahr etwa in Bergamo gesehen haben: überfüllte Krankenhäuser; zu Notlazaretten eingerichtete Turnhallen; Ärzte, die entscheiden müssen, wer behandelt werden kann und wer nicht; Personal weit über der Belastungsgrenze.“