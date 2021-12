Hans und Rehlinger freuen sich auf ruhige Weihnachtstage

Saarbrücken Bei Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gibt es an Heiligabend Rouladen, bei seiner Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) Fondue. Neben gutem Essen freuen sich beide vor allen auf ein bisschen Ruhe.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hofft zu Weihnachten vor allem auf ein paar ruhige Tage mit der seiner Familie. „Das ist tatsächlich etwas, worauf man sich freut, weil man im Job als Ministerpräsident ja sehr eingespannt ist“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Wir werden als Familie im kleinen Kreis feiern.“ Also seine Frau, die drei Kinder und die Großeltern. Die Erwachsenen seien inzwischen alle geboostert. „Wir werden aber trotzdem auch noch zusätzlich testen, weil wir sehr vorsichtig sind.“

Was an Heiligabend gegessen werde, sei entschieden. „Dieses Jahr gibt es bei uns nicht das traditionelle Raclette oder Fondue, sondern Rouladen nach einem italienischen Rezept.“ Dazu habe er das Fleisch bei einem Hof in der Nähe seines Wohnortes bei Neunkirchen bestellt.

Auch die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) will zu Weihnachten ein bisschen abschalten: „Ich hoffe, dass es ein paar ruhige Tage werden und man die Gedanken für sich gut sortieren kann“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie wünsche sich, auch „mal ein paar Stunden draußen an der frischen Luft unterwegs zu sein, um dann gut gestärkt ins neue Jahr zu starten und für die Herausforderungen gewappnet zu sein“.

Sie werde die Zeit mit ihrer Familie verbringen. „Hoffentlich mit leckerem, gutem Essen. Und mit etwas Gutes zum Lesen und bei einem schön angeleuchtetem Tannenbaum.“ Was an dem Festtag auf den Tisch kommt? „Wir haben es uns irgendwann abgewöhnt, darüber immer nachdenken zu müssen. Und deswegen gibt es an Heiligabend bei uns immer Fondue“, sagte die SPD-Landeschefin. Das lasse sich auch gut anpassen je nachdem wie viele Leute am Tisch säßen. Und wer kein Fleisch wolle, könne auch Gemüse in den heißen Topf halten.