Hans und Rehlinger bedauern Brexit, blicken aber nach vorne

Saarbrücken Großbritannien tritt mit Ablauf des morgigen Freitags aus der EU aus. Auch die saarländische Regierungsspitze bedauert die Zäsur - sieht aber auch Chancen für neue Absatzmärkte und Arbeitsplätze.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU kann nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) eine Chance für neue Arbeitsplätze im Saarland bedeuten. „Viele Industriebetriebe aus dem Vereinigten Königreich sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe“, sagte Hans am Donnerstag in Saarbrücken vor dem britischen EU-Austritt am Freitag. Daher prüfe man derzeit die Einrichtung eines eigenen Saarland-Büros in London.