Hans sieht Saarland gerüstet für Akutphase

Tobias Hans (CDU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht das Saarland medizinisch gerüstet für die bevorstehende Akutphase in der Corona-Krise. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge sei er zuversichtlich, „dass wir alle versorgen können müssten“, sagte er am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten in Saarbrücken.

Es gebe derzeit 521 einsatzfähige Intensivbetten, davon 396 mit Beatmungsmöglichkeiten.

Derzeit seien 105 Beatmungsplätze belegt. Das heißt, aktuell seien 291 Plätze frei. „Das ist für die Größe des Saarlandes gut, aber wenn es wirklich ernst kommt, nicht gut genug. Wir treffen daher noch weitere Vorkehrungen, was Aufrüstungen angeht“, sagte Hans. Es würden zusätzliche Beatmungsgeräte angekauft, ältere Modelle reaktiviert.

Zur Lage der knapp werdenden Schutzkleidung samt Schutzmasken in Krankenhäusern sagte er: „Die Lage ist bundesweit gesehen wirklich ernst.“ Es gebe etliche Kliniken, die nur noch eine Woche Material hätten. „Wir müssen schnell handeln.“ Das Saarland habe große Bestellungen in Auftrag gegeben und setze auf baldige Lieferung.

Zudem seien andere Kanäle genutzt worden, um an Schutzmasken zu kommen. So gebe es Industriebetriebe im Saarland, die derzeit ihren Betrieb teils eingestellt hätten, die größere Kontingente zur Verfügung stellten. „Wir werden uns im Saarland aushelfen, dass es nicht zu Engpässen kommt.“