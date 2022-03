Ministerpräsident : Hans setzt auf Aufholjagd im Wahlkampf-Endspurt

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident und Spitzenkandidat für die CDU, Tobias Hans, will im Wahlkampf-Endspurt mit seiner Partei weiter aufholen. Der ARD-„Saarlandtrend“, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, zeige: „Die CDU hat zugelegt, die SPD ein Stück verloren.

„Ich bleibe dabei: Umfragen sind Umfragen“, sagte Hans. Am Ende zähle, was am 27. März in den Wahlurnen liege. „Ich bin nicht der Typ, der ständig einen Plan B in der Schublade hat. Ich kenne das aus dem Ausdauersport. Man muss auf den letzten Metern alles geben, dann hat man die besten Chancen, ins Ziel kommen.“ Hans war wegen einer Corona-Infektion bei der Live-Sendung zugeschaltet.