Hans schließt neue schärfere Corona-Maßnahmen nicht aus

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt erneute schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nicht aus. Dies hänge vor allem davon ab, wie gefährlich Omikron tatsächlich sei und wie gut die Auffrischungsimpfung gegen diese Variante wirke.

Im Moment versuche man auch im Saarland, so rasch wie möglich mit der dritten Impfung zu boostern. „Damit liegen wir bundesweit an der Spitze. Die große Hoffnung ist, dass wir damit rauskommen aus der vierten Welle, die eine Delta-Welle ist, bevor Omikron zuschlägt“, sagte Hans der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.