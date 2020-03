Hans: Milliardenhilfen für Wirtschaft sind erst der Anfang

Tobias Hans (CDU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) rechnet wegen der Corona-Krise mit massiven wirtschaftlichen Problemen in Deutschland. „Wenn überhaupt, dann ist das vergleichbar mit den Herausforderungen der deutschen Wiedervereinigung“, sagte er am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten in Saarbrücken.

Das von der Bundesregierung aufgelegte Hilfsprogramm von mehr als 120 Milliarden Euro werde „erst der Anfang sein: Wir werden auch noch mal erheblich Schulden machen müssen in Deutschland, um das in den Griff zu bekommen.“

„Wir haben hier jetzt bundesweit eine Wirtschaft, die ziemlich am Boden liegen wird“, sagte Hans. Niemand wisse, „wie lange es dauert, wie heftig es wird, wie tief die Einschläge sind“. Für das Saarland gelte: „Die Belastungen werden immens sein.“ Über die „schwarze Null“ im Haushalt und die auch für das Saarland geltende Schuldenbremse habe sich „im Moment niemand intensive Gedanken gemacht, weil das jetzt wirklich nicht im Vordergrund steht“. Er gehe davon aus, dass „das Thema Einhaltung der Schuldenbremse zumindest einmal ausgesetzt ist“.

Die Hilfsprogramme des Bundes könnten sich positiv auf die Industrie auswirken. Es gebe aber auch mittelständische Unternehmen, die auch einen Rettungsschirm des Landes brauchten. „Selbst gesunde Unternehmen werden in massive Schwierigkeiten geraten.“ Er sei „sicher, dass man am Ende in keinem Bundesland darum herumkommen wird, auch massive Schutzprogramme aufzulegen“.