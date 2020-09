Hans: Lagerbildung bei Vorsitzenden-Wahl wäre ungut

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Osnabrück/Saarbrücken Die Chefsuche in der CDU birgt aus Sicht von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans die Gefahr einer Lagerbildung, was schädlich für den Bundestagswahlkampf sein könnte. „Ich bin in Sorge: Wir hatten erst vor zwei Jahren bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer eine Lagerbildung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Wenn wir jetzt zu kontrovers über einen neuen Vorsitzenden diskutieren, könnte sich diese Situation verschärfen“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). „Das wäre kurz vor der Bundestagswahl nicht gut.“ Deswegen wünschten sich viele Parteimitglieder, dass die Kandidaten eine Teamlösung nach der Wahl zusichern.