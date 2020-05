Hans fordert rasches Ende der Grenzkontrollen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich für eine schnelle Öffnung der Grenzen und ein Ende der Kontrollen wegen der Corona-Epidemie ausgesprochen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass ab Montag die strengen Grenzkontrollen in dieser Form nicht mehr notwendig sind“, betonte er am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Saarbrücken.

Dies sei auch die Haltung des Kabinetts.

Hans wies auf die ab Montag geltenden gelockerten Kontaktbeschränkungen in Frankreich hin. Dann dürften sich die Bürger dort in einem Umkreis von 100 Kilometern statt bislang einem Kilometer bewegen. Er erwarte, dass die Bundesregierung nun „sehr intensiv“ mit den französischen Nachbarn diskutiere, wie man die Mobilität in der Grenzregion gemeinsam gestalten könne. Weil das Infektionsgeschehen auf beiden Seiten zurückgegangen sei, wäre dies „ein Signal, das es jetzt braucht“.