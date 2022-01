Hans: FFP2-Masken statt Rückkehr zu 2G im Handel

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht bei einem Interview in seinem Büro in der Staatskanzlei. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die 2G-Begrenzung in Teilen des saarländischen Einzelhandels wurde gekippt. Laut Ministerpräsident Tobias Hans ist eine Rückkehr dazu nicht denkbar. Er hält auch nach dem Treffen mit Bund und Ländern an einem anderen Weg fest.

Nach dem Ende der 2G-Regelung in Teilen des saarländischen Einzelhandels sieht Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht als Alternative. Statt den Zugang auf Geimpfte und Genesene (2G) zu begrenzen, sollten Masken mit höherer Schutzwirkung getragen werden. „Noch einmal zu 2G zurückzugehen, halte ich nicht für machbar“, sagte der Ministerpräsident am Montag. Zuvor hatte er sich mit anderen Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen und über die Pandemie beraten.

Dabei sprach Hans nach eigenen Angaben auch die spezielle Situation im Saarland an. Dort ist seit vergangenem Freitag die 2G-Regel nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes ausgesetzt. Bundesregierung und Experten hielten zwar weiter an 2G für weite Teile des Einzelhandels fest. Doch im Saarland sei rechtlich eine Rückkehr nur machbar, wenn die Beschränkungen für den gesamten Einzelhandel gelten - also auch für bisher ausgenommene Bereiche wie Lebensmittel.