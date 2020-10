Hans: Entscheidung nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht bei einem Interview in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Berlin/Saarbrücken Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Entscheidung der CDU-Bundesspitze zur Verschiebung des Wahlparteitags ins kommende Jahr als verantwortungsvoll begrüßt. „Ein Präsenzparteitag mit über 1000 Menschen wäre ein verheerendes Signal in der wohl schwierigsten Phase der Pandemie gewesen, in der wir allen abverlangen, ihre Kontakte erheblich zu reduzieren“, erklärte Hans am Montag.

Delegierte sollten keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden.