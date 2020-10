Hans: Brauchen Mut für unbequeme Entscheidungen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet von der Bund-Länder-Schalte zur Corona-Lage am Mittwoch ein klares Signal gegen den möglichen Kontrollverlust in der Pandemie. „Dazu braucht es bundesweit einheitliche Regeln und den Mut aus dem Frühjahr, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen“, sagte Hans am Dienstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

