Hans bekennt sich zur Landarztquote im Saarland

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich zur Einführung einer Landarztquote für Bewerber um einen Medizin-Studienplatz bekannt. „Wir sind da offen, wir sind da auf dem Weg“, sagte er am Mittwoch vor dem Landtag in Saarbrücken.

Der Landtag stimmte in erster Lesung einem Gesetz zu, mit dem der Staatsvertrag über eine Änderung der Hochschulzulassung gebilligt werden soll. Die Änderung, die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig wurde, schafft vor allem die bisherige 20-Prozent-Quote für Bewerber in der Wartezeit ab, erhöht den Anteil der Quote für Abitur-Bestnoten von 20 auf 30 Prozent und gibt den Universitäten mehr Spielraum bei Entscheidungen über die Vergabe von Studienplätzen.