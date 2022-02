Hans: Angriff auf Ukraine bedeutet „Zeitenwende“

Saarbrücken Der russische Angriff auf die Ukraine bedeutet nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) „eine Zeitenwende“. „1500 Kilometer von Deutschland sehen wir die größten Truppenbewegungen seit langer Zeit, es sprechen die Waffen, es herrscht das Unrecht gewaltsamer Invasoren“, sagte Hans am Donnerstag in Saarbrücken.

Im Saarland denke man an „die Menschen in der Ukraine, die jetzt unsägliches Leid erfahren“. Es brauche jetzt „geschlossenes, entschlossenes und abgestimmtes Handeln“, sagte Hans. Auch das Saarland habe in der Vergangenheit „schmerzvoll erfahren, was es heißt, Spielball der Weltpolitik zu werden“.