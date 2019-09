Hannover 96 stoppt Talfahrt mit 2:1-Sieg bei Holstein Kiel

Kiel Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat die sportliche Talfahrt gestoppt. Nach zwei Niederlagen kam das Team von Trainer Mirko Slomka am Freitagabend zu einem 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel und vergrößerte vorerst die Distanz zu den Abstiegsplätzen in der 2. Fußball-Bundesliga.

In einer zerfahrenen Partie waren die Gäste von Beginn an die tonangebende Vertretung. Zwingende Gelegenheiten resultierten aus den Bemühungen zunächst selten. Das Führungstor des ehemaligen Kielers Ducksch entstand aus einem Abwehrfehler von Holstein-Kapitän Hauke Wahl, der eine Flanke nicht energisch genug aus dem Strafraum köpfte. Ducksch staubte per Kopfball zu seinem dritten Saisontor ab.