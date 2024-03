2. Bundesliga Hannover 96 erneut sieglos - 1:1 gegen Kaiserslautern

Hannover 96 ist in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein Unentschieden gegen den im Abstiegskampf steckenden 1. FC Kaiserslautern hinausgekommen. Am Samstagabend kam die Elf von Trainer Stefan Leitl nur zu einem 1:1 (0:0). Die Niedersachsen sind seit einem Monat sieglos, bleiben aber auf dem fünften Tabellenplatz. Der Tabellen-15. aus Kaiserslautern war durch Kenny Prince Redondo (53. Minute) in Führung gegangen, Andreas Voglsammer (68.) glich für die Gastgeber aus.