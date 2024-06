Natur Hangrutsch in Ahrweiler: Stabilisierung geplant

Nach einem Hangrutsch in Adenau (Landkreis Ahrweiler) in der Eifel soll das betroffene Gebiet nun stabilisiert werden. Dadurch sollen sieben weitere möglicherweise betroffene Häuser geschützt werden, wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SDG) Nord in Koblenz am Montag mitteilte. Die Erde sei nämlich nach wie vor in Bewegung. Zur Stabilisierung soll eine Baugrube am Fuße des Kirchbergs wieder aufgefüllt werden. Dafür müssen im Vorfeld aber zunächst weitere Bohrungen durchgeführt werden. Zusätzlich soll die Hangbewegung zweimal wöchentlich mithilfe weiterer Messpunkte kontrolliert werden.