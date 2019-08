Hang abgerutscht: Mann in eigenem Garten verschüttet

Saarbrücken Ein 30 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken bei Bauarbeiten in seinem Garten verschüttet worden. Der Mann hatte ein Erdloch hinter einer am Hang gelegenen Garage ausgehoben, wie die Polizei mitteilte.

Der 30-Jährige habe die Garagenwand isolieren und trockenlegen sowie Stromkabel verlegen wollen, hieß es.

Der Bruder des Mannes, der auf dem Garagendach stand, sah während der Arbeiten, dass der Hang abrutschte. Obwohl er noch versuchte, seinen Bruder zu warnen, konnte der das Erdloch der Polizei zufolge nicht mehr rechtzeitig verlassen und wurde komplett verschüttet. Sein Bruder schaffte es demnach vor dem Eintreffen der Rettungskräfte noch gemeinsam mit Nachbarn, den Kopf des 30-Jährigen zumindest teilweise freizulegen und ihm das Atmen zu ermöglichen.