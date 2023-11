Justiz Handwerkskunst von Häftlingen auf Weihnachtsbasar

Seit 2015 werden Weihnachtsartikel aus Justizvollzugsanstalten des Landes zur Adventszeit ausgestellt. Der Erlös fließt an die JVAs. Auch außerhalb des Weihnachtsbasars können von Häftlingen gebastelte Artikel gekauft werden - so etwa in anstaltseigenen Gärtnereien der JVAs Diez und Wittlich oder in Dekoshops der JVAs Zweibrücken und Rohrbach.