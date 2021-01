Handwerk fordert „Aufbruch und Erneuerung“ vor Landtagswahl

Mainz Auch Dachdecker, Maler und Schreiner kämpfen mit der Corona-Krise. Die Handwerkskammern formulieren daher neue Forderungen an die Landespolitik. Es geht auch um den Fachkräftemangel.

Viele junge Leute wollen lieber studieren als in die Lehre gehen - das rheinland-pfälzische Handwerk pocht vor der Landtagswahl auf bessere Rahmenbedingungen für berufliche Bildung. „Besonders in der Ausbildung muss es schnellstmöglich eine Kehrtwende geben, damit mehr junge Menschen den Weg ins Handwerk finden und die Betriebe ihre Zukunft sichern können“, betonte der Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, Dirk Fischer, am Donnerstag. Nach Worten seines Kollegen von der Handwerkskammer Rheinhessen, Hans-Jörg Friese, braucht die Berufsorientierung ihren festen Platz im Stundenplan der Schulen - gut verankert im Schulgesetz. Auch Gymnasiasten müssten sich mit Praktika orientieren können.