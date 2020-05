Handwerk behebt Corona-Delle bei Ausbildungsverträgen

Ein Azubi arbeitet in einem Ausbildungszentrum mit dem Hobel an seinem Werkstück. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz nicht zu einem Einbruch bei Ausbildungsplätzen führen. Zwar habe es zu Beginn der Krise zunächst eine Delle bei der Zahl eingehender Ausbildungsverträge gegeben, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkerkammern in Rheinland-Pfalz, Kurt Krautscheid, der auch Präsident der Handwerkskammer Koblenz ist.

Aus Sorge vor einem Einbruch bei Ausbildungsplätzen hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einem Besuch in Mainz Anfang Mai Maßnahmen für ihre Absicherung in Aussicht gestellt. Ziel sei „eine Allianz für Ausbildung in der Corona-Zeit“, sagte Heil nach einem Gespräch mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD). Er appellierte an die Unternehmen, „in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation keine Ausbildungsplätze, die fürs neue Ausbildungsjahr geplant sind, in Frage zu stellen“.