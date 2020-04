Handelsverband sieht zu „hohe Hürden“ bei Corona-Hilfe

Mainz Der Handelsverband Rheinland-Pfalz hat eine zu langsame Hilfe für Unternehmen in der Corona-Krise beklagt. „Wir fordern von der Politik, ihre vollmundigen Versprechen nun auch einzuhalten und schnelle, unbürokratische Hilfe zu leisten.

Es kann nicht sein, dass in Rheinland-Pfalz andere Prüfungsmaßstäbe angewandt werden als in umliegenden Bundesländern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation vom Donnerstag.