Handelsverband erwartet keinen „Run“ auf Innenstädte

Mainz Trotz der Lockerungen für den Einzelhandel in der Corona-Krise erwartet der Präsident des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz keinen Ansturm auf die Innenstädte. „Wir rechnen eher nicht mit dem großen „Run“, sondern einem verhaltenen Start“, sagte Jan Willenberg-Sebastian, Präsident des Verbandes, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

