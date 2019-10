Handelsverband befürwortet 365-Euro-Ticket in Mainz

Mainz Der Handelsverband Rheinland-Pfalz befürwortet den Vorschlag zur Einführung eines 365-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Mainz. Der ÖPNV müsse attraktiver gemacht werden, damit ihn mehr Menschen nutzen, teilte der Verband am Donnerstag in Mainz mit.

Das wiederum komme dann auch dem innerstädtischen Handel zugute, insbesondere weil derzeit die Mainzer Innenstadt wegen zahlreicher Baustellen mit dem Auto nur schwer zu erreichen sei.

Zuletzt hatte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur gesagt, das Rhein-Main-Gebiet mit Mainz, Frankfurt, Darmstadt und weiteren Städten biete großartige Chancen, zu einer „länderübergreifenden Modellregion für die Zukunft des ÖPNV“ zu werden. Als Modellregion für ein 365-Euro-Ticket könnten besonders wirksame Impulse für den Klimaschutz gesetzt werden.