Zwei Bundesländer liegen stabil unter Inzidenz von 50 : Handel in Rheinland-Pfalz kann am Montag unter Auflagen öffnen

Mainz Rheinland-Pfalz hat zusammen mit Schleswig-Holstein die niedrigste Inzidenz von Corona-Neuinfektionen in der Republik. Zeit für einen Öffnungsschritt, findet die Landesregierung.

In Rheinland-Pfalz darf der Einzelhandel ab Montag in weiten Teilen des Landes unter Auflagen wieder öffnen. In Geschäften mit einer Größe bis 800 Quadratmeter werde dabei eine Beschränkung von einem Kunden pro 10 Quadratmetern gelten, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach der Sitzung des Kabinetts in Mainz an. Für größere Geschäfte gelten 20 Quadratmeter pro Kunde. Dreyer verwies darauf, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz den siebten Tag in Folge landesweit unter dem Wert von 50 liege. In Landkreisen mit einem Wert über 100 sollen die Lockerungen im Handel nicht eingeführt werden. Am Freitag waren dies die Kreise Germersheim mit 130,2 und Altenkirchen mit 121,1.