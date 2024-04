Artenschutz Hand in Hand für den Kiebitz: Hilfe in Rheinhessen

Das Schutzprojekt südlich von Mainz wird von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz verantwortet. Der zufolge ist der Bestand des Vanellus vanellus, also des Kiebitz, wegen intensivierter Landwirtschaft und der Trockenlegung feuchter Wiesen in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. In den 2000er-Jahren habe es einen regelrechten Zusammenbruch der Population gegeben. Europaweit, aber auch in Rheinland-Pfalz, seien 90 Prozent des Bestands verschwunden - im Hunsrück, in der Eifel oder der Westpfalz gebe es gar keine Kiebitze mehr. Längst steht der Vogel auf der Roten Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz.