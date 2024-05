Landesregierung Haller: „Wir sind wir in Rheinland-Pfalz“

Deutliche Kritik übte der Sozialdemokrat an den öffentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten in der Ampel-Regierung auf Bundesebene. „Das Spektakel in Berlin betrachten wir alle gleichermaßen mit Kopfschütteln“, sagte Haller. „Wir haben die klare Verabredung in Rheinland-Pfalz, dass wir so nicht miteinander umgehen wollen“, versicherte der Parlamentarische Geschäftsführer. „Wir sind wir in Rheinland-Pfalz. Wenn das jemals verloren geht, dann kriegen wir Probleme.“