SPD-Politiker Haller: Gibt kein übergreifendes Thema bei der Kommunalwahl

Im Kommunalwahlkampf in Rheinland-Pfalz gibt es nach Einschätzung des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Martin Haller, kein übergreifendes Thema von der Eifel bis in die Südpfalz. „Es ist sehr kleinteilig, was die Themen angeht“, sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.