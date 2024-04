3. Liga Halle sendet Lebenszeichen mit Sieg gegen Verl

Die Hallenser spielten engagiert, hatten Feldvorteile, strahlten aber lange Zeit keine Torgefahr aus. Bis auf einen harmlosen Kopfball von Meris Skenderovic (7.) bekam Verls Schlussmann Tom Müller in der ersten halben Stunde nichts zu tun. Dagegen bewahrte der für Philipp Schulze in den das hallesche Tor gerückte Sven Müller mit zwei Glanzparaden gegen Taz Berkan (28.) und Marcel Benger (29.) den Abstiegskandidaten vor einem drohenden Rückstand. In der 31. Minute vollendete Deniz die Vorarbeit von Timur Gayret per Kopf zur Führung.