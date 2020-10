Halle auf Bauernhof brennt ab: Eine Million Euro Schaden

Neunkirchen Die Lagerhalle eines Bauernhofs in Neunkirchen brennt vollständig ab. Es entsteht ein hoher Schaden. Nun ermittelt die Polizei die Ursache.

Der Brand einer Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen und Stroh hat in Neunkirchen womöglich einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das Dach habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Halle sei komplett abgebrannt. Die Einsatzkräfte bezifferten den Schaden auf etwa eine Million Euro.