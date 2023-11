Landesregierung Halbzeitbilanz der Ampel: Weichen für Klimaneutralität

Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung hat nach eigener Einschätzung in der ersten Hälfte der Wahlperiode die Grundsteine für ihre politischen Ziele gelegt. „Wir haben die Weichen gestellt, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz. Als Beispiele für andere initiierte Langzeitprojekte nannte sie den Ausbau der Biotechnologie zu einem führenden Standort, den Schuldenschnitt für die Kommunen und die Neuaufstellung des Katastrophenschutzes nach der Ahrflut. Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe werde ein wichtiges Thema bleiben.