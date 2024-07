Mord an Arzt Halbzeit im Prozess um ermordeten Arzt aus der Eifel

„Wir sind noch ganz am Anfang“, sagte Teusch. Er stellte einen Antrag zur Einholung eines aussagepsychologischen Gutachtens zur Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit der Vernehmungen des jüngsten Angeklagten. Es gebe Zweifel an den Aussagen, die in Vernehmungen der Polizei teils „durch suggestive Befragung“ entstanden seien. Vor allem in Bezug auf die angeblich von allen dreien gemeinsam geplante Tat habe der 17-Jährige immer wieder gesagt: „Geplant war das nie richtig, das war nur so dahergesagt.“